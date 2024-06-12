“نعمة الأفوكاتو” يحصد ستّ جوائز في الاسكندرية

كرّم نادي “روتاري” الاسكندرية، في إحتفالية خاصة، أبطال وصنّاع مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، الذي عّرض خلال شهر رمضان الفائت وذلك بحضور أعضاء النادي ومجلس إدارته وجمهور كبير.

بهذه المناسبة، شاركت الممثلة مي عمر، عبر “إنستاستوري” أكثر من صورة من أجواء الحفل وشكرت النادي على التكريم وحُسن الإستضافة.

وكرّم النادي، إضافة الى مي عمر كل من المخرج محمد سامي، المنتجة مها سليم، الى جانب أبطال العمل آروى جودة، احمد زاهر وعماد زيادة.

في السياق نفسه، شاركت مي عمر متابعيها، بمجموعة من الفيديوهات الطريفة، التي جمعتها بأبطال العمل على هامش مشاركتهم في حفل التكريم وهم يستمتعون بأجواء مدينة الإسكندرية المميّزة.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

نذكر ان أبطال مسلسل “نعمة الأفوكاتو” ما زالوا يحصدون نجاحه الكبير، حيث حاز المسلسل على العديد من الجوائز خلال الفترة الماضية.

المسلسل من كتابة مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج الأخير. شارك في بطولته مي عمر، أحمد زاهر وعدد من الممثلين المصريّين يتقدّمهم كل من سلوى عثمان، أروى جودة، كمال أبو رية، سامي مغاروي، عماد زيادة وغيرهم.