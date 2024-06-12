حسين الجسمي يحتفل بالعيد مع جمهوره في الكويت والإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - مع الجمهور في دولتي الكويت والإمارات، يعيش الفنان الإماراتي حسين الجسمي فرحة عيد الأضحى المبارك، ويتبادل التهاني من خلال إحياء حفلين غنائيين، يبدأها في "مهرجان ليلة عمر 2024" بدولة الكويت، يوم 18 يونيو الجاري في قاعة أرينا – الكويت، ضمن فعاليات صيف الكويت، ويشاركه الحفل الفنانة العراقية رحمة رياض، ومن تنظيم شركة ليلة عمر للإنتاج الفني.

وضمن فعاليات واحتفالات "العيد في دبي"، يحيى الجسمي مع الجمهور في الإمارات حفلاً ضخماً يوم 21 يونيو 2024 في قاعة "كوكاكولا أرينا دبي" من تنظيم celebrate dubai بالتعاون مع "مومنتس افانتس" لتنظيم الحفلات، وبمشاركة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب.

هذا ومن المتوقع أن يحمل الحفلين في الكويت والإمارات شعار "كامل العدد" من بيع التذاكر، نظراً للإقبال الجماهيري على شراء التذاكر، والذي أعد الجسمي لهما برفقة فرقته الموسيقية مجموعة من المفاجآت المتنوعة الجديدة الذي سيقدمها لأول مرة في الغناء الحي والمباشر أمام الجمهور، الى جانب أغنيات أرشيفه الغنائي من قديمه وجديده الذي يحظى بمشاهدات عالية ونجاحات كبيرة بين الجمهور العربي والعالمي.

حفل المدرج الروماني، عمّان – الأردن

بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان حسين الجسمي مع الجمهور الأردني في حفل المدرج الروماني في العاصمة الأردنية عمّان، والذي أحياه بمناسبة زفاف ولي العهد بالمملكة الأردنية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني و الأميرة رجوة الحسين، وسط أجواء إحتفالية كبيرة تبادل بها المحبة والإحترام المتبادل مع الجمهور الأردني.

وقد طرح الجسمي أربعة أغنيات من مجموعة الأغنيات الذي قدمها بالحفل عبر القناة الرسمية في موقع YouTube من خلال فيديوهات مصورة من أجواء وتفاعل الجمهور في الحفل، والتي تضمنت الأغاني "يا بيرقنا العالي" بمصاحبة العزف على آلة البيانو، وأغنية "ما بحبك" وأغنية "حته من قلبي" وأغنية "الطير".

أغنيات حفل المدرج الروماني في الأردن