الفيلم السعودي القصير "كوم كوم" يشارك بمهرجان ترايبكا السينمائي الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مهرجان ترايبكا السينمائي الدولي في دورته المقامة حاليا من 5 الي 14 يونيو 2024 عن مشاركة الفيلم السعودي القصير "كوم كوم" للمخرجة در جمجوم، وبذلك يصبح أول فيلم سعودي يتم اختياره في مسابقة الأفلام القصيرة بالحدث السينمائي الأهم في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية والذي أسسه النجم الهوليوودي روبرت دي نيرو عام 2002.

وتدور أحداث الفيلم حول مراهقة تشهد حادثًا مروعًا بغرق صديقتها اثناء لعبهم على الشاطئ، وكيفية تعاملها مع الصدمة النفسية ومشاعر الخوف الدّائم من الماء.

وعلقت المخرجة در جمجوم في حديثها عن قصة الفيلم التي تعود لوقائع حقيقية لفقدها صديقه لها:

كان لصديقتي المتوفية تأثيرا كبيرا جعل مني شخصًا مختلفا. أردت أن أكتب هذه القصة لأشكرها وأبقائها حية في قلبي، حيث لم يكن لدي الوقت الكافي للتعرف عليها أكثر. أردت أن أحيي هذه الموقف كما لو كانت صديقتي موجودة، لأتمكن من احتضانها وتقديرها من جديد. واضافت در: أعتقد أن صديقتي قد تلقت هذا القدر من الحب والتقدير، وهي بدورها أهدتني هذا الفيلم، مما ساعدني على تحقيق أحلامي كمخرجة.

مشروع تخرج

جدير بالذكر أن فيلم Kum Kum كان مشروع تخرج “در جمجوم” من مدرسة الفنون السينمائية في جامعة عفت، وشارك في بطولته كلًا من، ندى باسعد، ودانا القاضي، ورنيم خليفة، ووعد شعت. كما شارك في تنفيذه عدد من طلاب الجامعة، لمي جركس وتاله الأسدي ورويدة محمد ومضاوي اليحيا ووعد العمودي وإشراف محاسن الحشادي، فيما كان عرضه الأول في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ٢٠٢٣ في جده.