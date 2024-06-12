فن ومشاهير

ولاد رزق 3- القاضية| مفاجآت ونهاية استثنائية في الفيلم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

ياسر رشاد - القاهرة - اقيم أمس، الثلاثاء، العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3 : القاضية" بحضوره أبطاله وصناعه، بالتجمع الخامس، وشهد العمل تصفيق حار من قبل الحضور عقب انتهائه.

وتستعرض بوابة الخليج 365 لمتابعيها قصة فيلم ولاد رزق 3

 


في هذا الجزء، وبعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

وظهر بطل الملاكمة تايسون فيوري خلال أحداث الجزء الثالث يفوز بساعة ذهب مرصعة بالألماس، وهي التي يبحث عنها ولاد رزق، ما يجعلهم يدخلون في صراعات ومخاطر جديدة في إطار من الأكشن للحصول عليها.

22c5ed64ee.jpg

آسر ياسين يجسد دور الشايب

ويظهر النجم آسر ياسين في دور "الشايب"، وهو صديق ولاد رزق ويساعدهم في نجاح العملية الأخطر في مسيرتهم.

3738faddc0.jpg

وكشفت نهاية فيلم "ولاد رزق 3 : القاضية" عن احتمالية وجود جزء رابع للعمل بمشاركة النجم كريم عبدالعزيز، الذي انتهت أحداث الجزء الثالث بظهوره كضيف شرف مما جعل ذلك حدث استثنائي في العمل.

5a397f4b33.jpg

إيرادات الجزآن الأول والثانى من فيلم ولاد رزق


وحقق الجزآن الأول والثانى من فيلم ولاد رزق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر، حيث حقق الجزء الأول عام 2015 يرادات بلغت 24 مليون جنيه، فيلما حصد الجزء الثاني عام 2019 إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه ليكون في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات في السينما المصرية بعد "بيت الروبي" 130 مليون جنيه، و"كيرة والجن" 120 مليون، و"الفيل الأزرق 2" 104 ملايين جنيه.

26b461485f.jpg

أبطال فيلم ولاد رزق 3- القاضية


ويضم فيلم ولاد رزق 3 عددا كبيرا من الفنانين؛ أبرزهم: أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، أسماء جلال، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم، كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي، إياد نصار، رزان مغربي، ونيكول سعفان، من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

2f39e67f71.jpg
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا