ختام الدورة الثانية من أيام البحر الأحمر للأفلام الوثائقية

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت مؤخرا، الدورة الثانية من "أيام البحر الأحمر للأفلام الوثائقية"، التي نظمها مهرجان البحر الأحمر السينمائي وفن جميل تحت شعار "اكتشف قوة القصص الحقيقية ووسّع آفاقك"، التي أُقيمت في "سينما حيّ"، أول مركز سينمائي وسمعي وبصري مستقل في المملكة.

مكة وقدّمت الدورة الثانية 6 أفلام وثائقية بارزة من مختلف دول العالم، شملت موضوعات متنوعة من السيرة الشخصية إلى الرياضة والهوية واكتشاف الماضي؛ بالإضافة إلى عروض لأفلام سعودية قصيرة.

وتنوّعت العروض الوثائقية بين القصص الشخصية والقضايا الثقافية والتاريخية، مما أثار اهتمام الجمهور وأثرى تجربتهم السينمائية؛ كما شملت الفعالية جلسة حوارية مع المخرجة التونسية المرشحة للأوسكار كوثر بن هنية، بالإضافة إلى ورش عمل متنوعة تضمنت: ورشة "Maflam" التي قدّمها خبراء السينما، وورش عمل حول التصوير السينمائي الوثائقي وتصنيف الأفلام الوثائقية.

وحظيت فعاليات أيام البحر الأحمر للأفلام الوثائقية التي استمرت أربعة أيام بإقبال كبير من الزوار، قُدم خلالها فرص استثنائية لعشاق الأفلام والسينما لاكتشاف السرديات القصصية المشوقة، وتفاعل معها المخرجون وخبراء الصناعة.

يذكر أن بعض الأفلام الوثائقية المعروضة حظيت بدعم صندوق البحر الأحمر التابع لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، مما أضاف بعدًا إضافيًا لهذه الفعالية السينمائية البارزة.