سر إلغاء العرض الخاص لـ فيلم "اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام

ياسر رشاد - القاهرة - حرص صناع فيلم "اللعب مع العيال"، الذي من المقرر أن ينافس ضمن أفلام عيد الأضحى المقبل 2024، إلغاء العرض الخاص للعمل اليوم، بأحد المجمعات السينمائية الكبرى، حدادًا على رحيل المنتج ورئيس غرفة صناعة السينما الراحل فاروق صبري الذي غيبه الموت عن عالمنا أمس بعد صراع طويل مع المرض.

فيلم اللعب مع العيال

أحداث فيلم اللعب مع العيال

تدور أحداث فيلم اللعب مع العيال، في إطار كوميدي حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأساً على عقب، ومن المقرر عرضه خلال موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

فيلم اللعب مع العيال

أبطال فيلم اللعب مع العيال



يشارك في بطولة فيلم «اللعب مع العيال»، عدد من نجوم الفن أبرزهم، محمد إمام إلى جانب عدد من نجوم الفن منهم أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبد العظيم وويزو، ومصطفى غريب وآخرين، والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، ويسجل العمل أول تعاون بين المخرج شريف عرفة والفنان محمد إمام.

فيلم اللعب مع العيال

أبرز أماكن تصوير فيلم "اللعب مع العيال"

تم تصوير فيلم "اللعب مع العيال" في أكثر من محافظة من بينها، البحر الأحمر وجنوب سيناء ودمياط ومطروح والقاهرة، مما جعل الجمهور راغباً في معرف المزيد من التفاصيل حول هذا الفيلم.

