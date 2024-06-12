أحمد السبكي ينعى رئيس غرفة صناعة السينما فاروق صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نعى المنتج أحمد السبكي عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام،السيناريست فاروق صبري، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وعلق: "تنعى شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع والمنتج أحمد السبكي وكافة العاملين بها، ببالغ الحزن والأسى الدكتور فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما المصرية، تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته".

وكان فاروق صبري قد تعرض لأزمة صحية الشهر الماضي، نقل على إثرها للمستشفى، ورحل عن عالمنا مساء أمس

فاروق صبري كتب السيناريو والحوار لعدد من الأعمال الناجحة، أبرزها: (الظالم والمظلوم، الزعيم، ليلة بكى فيها القمر، إحنا بتوع الأتوبيس، البعض يذهب للمأذون مرتين) وغيرها من الأعمال الناجحة.

اقرأ أيضا:

تعاون مع عمرو دياب في "طعامة".. عزيز الشافعي يكشف كواليس تكريمه في فرنسا

حسين الجسمي يحيي حفلين غنائيين في دبي والكويت بمناسبة عيد الأضحى