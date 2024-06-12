ممنوع التصوير.. تعرف على مكان وموعد عزاء المنتج فاروق صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تتلقى أسرة المنتج والمؤلف الراحل فاروق صبري، العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد اليوم الأربعاء عقب صلاة المغرب.

المنتج والمؤلف الراحل فاروق صبري رحل أمس الثلاثاء، عن عمر 80 عام، وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد مصطفى محمود، عقب صلاة الظهر، اليوم الأربعاء.

وحرصت أسرة المنتج والمؤلف الراحل، على التأكيد بمنع التصوير خلال تشييع الجنازة وكذلك في مقر العزاء.

المنتج الراحل يعد أحد مؤسسي شركة "الإخوة المتحدون" للإنتاج الشهيرة، التي قدمت مئات الأعمال الفنية التي أصبحت من كلاسيكيات الفن المصري، و تولى منصب رئيس مجلس إدارة "غرفة صناعة السينما".

ومن أبرز أعمال المنتج و المؤلف الراحل فاروق صبري، أفلام "البعض يذهب للمأذون مرتين"، و"خلي بالك من جيرانك"، و"إحنا بتوع الأوتوبيس"، و"اقتل مراتي ولك تحياتي"، ومسرحيات "الزعيم" ،و"كعب عالي".