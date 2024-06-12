ابنه منتج شهير وهذه أبرز أعماله.. معلومات عن السيناريست الراحل فاروق صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

توفى أمس الثلاثاء المنتج والسيناريست الكبير فاروق صبري بعد صراع من المرض، وتدهور حالته الصحية خلال الشهر الماضي نقل على إثرها للمستشفى.

وفي السطور التالية نعرض لكم أبرز المعلومات عن السيناريست الراحل :

ـ ولد المنتج فاروق صبري سنة 1936.

ـ والد الصحفي الراحل باسم صبري، والمنتج الشهير وليد صبري.

ـ هو كاتب ومنتج، كتب العديد من الأفلام السينمائية بداية من منتصف الستينات.

ـ عمل صبري مع نخبة من أبرز نجوم مصر، مثل عادل إمام وسمير غانم ونور الشريف وسمير صبري وإلهام شاهين ولبلبة وغيرهم من النجوم.

ـ وقام فاروق صبرى بتأسيس شركة "الإخوة المتحدون" للإنتاج السينمائي مع مجموعة من الشركاء وقدمت الشركة مئات الأعمال الفنية.

ـ وتولى منصب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، وعضو مجلس إدارة "اتحاد الصناعات المصرية".

ـ وكانت آخر أعمال فاروق صبري فى السينما "الظالم والمظلوم"، الذي طرح في السينما عام 1999، من بطولة الفنان الراحل نور الشريف.

أعلن الفنان خالد سرحان عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وفاة المنتج والمؤلف فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما

وكتب خالد سرحان: "بمزيد من الحزن والأسى، أنعي أخي وصديقي المنتج وليد صبري في وفاة والده الكاتب الكبير ورئيس غرفة صناعة السينما الأستاذ فاروق صبري"