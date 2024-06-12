مهرجان المسرح المصري يعلن عن بدء فعاليات افتتاح وختام دورته الـ 17

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أعلنت إدارة مهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، عن موعد بدء فعاليات افتتاح المهرجان لدورته الـ 17 وذلك في الفترة من 15 حتى 30 يوليو المقبل، ومن المقرر إقامته بدار الأوبرا المصرية.

وكشفت إدارة المهرجان عن مخرجة حفل الافتتاح وهي بتول عرفة لتولي مهمة إخراج حفل افتتاح الدورة السابعة عشرة 2024، والتي ستحمل اسم سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب.

ويهدف المهرجان إلى تشجيع الإبداع المسرحي واكتشاف المواهب الجديدة، وعرض أفضل العروض المسرحية المصرية على الجمهور.