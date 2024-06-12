فن ومشاهير

تحضيرات غير مسبوقة.. إقبال جماهيري كبير على تذاكر حفل"ليلة النكد" بالكويت

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شهدت الساعات الماضية إقبالا جماهيريا كبيرا على حجوزات "ليلة النكد" في الكويت التي تشهد مشاركة نخبة من النجوم وهم رامي جمال وحمادة هلال وأحمد بتشان ومسلم وأحمد فريد من إنتاج شركة a music.

وأكد منظم الحفل أحمد الخالدي، في بيان صحفي، أن الاستعدادات للحفل المرتقب اقامته يوم 20 يونيو الجاري في فندق كراون بلازا بالكويت، غير مسبوقة وسط ترقب وانتظار من محبي اللون الغنائي الحزين لهذا الحدث الاستثنائي الفريد.

وثمن"الخالدي" ثقة نجوم الحفل الخمسة في الشركة المنظمة، مشددا على أن ثمة مشاريع غنائية أخرى سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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