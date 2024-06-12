"سلمنا على بعض بحب".. حلا شيحة تكشف حقيقة ارتباطها بأحمد سعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة حلا شيحة حقيقة ارتباطها بالفنان أحمد سعد، بعد انتشار صورة جمعتهما سويًا في حفل زفاف الفنانة جميلة عوض، وأثارت الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وردت "حلا"، في لقائها ببرنامج "عرب وود"، عبر موقع "انستجرام"، قائلة: "مفيش حكاية هو لما حد يسلم على حد ليه تبقى حكاية، إحنا بس سلمنا على بعض بحب".

أضافت: "أنا على المستوى الشخصي بحبه كفنان وبحب صوته وبحب أسمعه وهو من الناس المتميزة، احنا سلمنا على بعض وهما لقطوا اللقطة دي وهي اللي عملت المشكلة".

وأثارت الفنانة حلا شيحة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة لها مع المطرب أحمد سعد، من حفل زفاف الفنانة الشابة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ.

حلا شيحة شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "امبراطورية ميم" مع النجم خالد النبوي، عن نص أدبي كتبه الكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، إخراج محمد سلامة، بطولة نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، هاجر السراج، ليلى عز العرب.

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