أحمد حلمي ينعى المنتج فاروق صبري بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نعى الفنان أحمد حلمي المنتج والمؤلف فاروق صبري، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

ونشر حلمي صورة تجمعه بـ فاروق صبري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون خالص العزاء لأخويا وصديقي وليد فاروق صبري في وفاة والده الكاتب والمنتج الكبير الأستاذ فاروق صبري.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أسرته وأهله وأحبابه وأصدقائه الصبر والسلوان.. آمين".

وكان فاروق صبري قد تعرض لأزمة صحية الشهر الماضي، نقل على إثرها للمستشفى، ورحل عن عالمنا مساء أمس، وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد مصطفى محمود، عقب صلاة الظهر، اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تتلقى أسرة المنتج والمؤلف الراحل فاروق صبري، العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد اليوم، عقب صلاة المغرب.

فاروق صبري كتب السيناريو والحوار لعدد من الأعمال الناجحة، أبرزها: (الظالم والمظلوم، الزعيم، ليلة بكى فيها القمر، إحنا بتوع الأتوبيس، البعض يذهب للمأذون مرتين) وغيرها من الأعمال الناجحة.

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