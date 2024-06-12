أسماء جلال تنشر صورا من العرض الخاص لـ "ولاد رزق 3".. والجمهور: "طالعة من ديزني" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة الشابة أسماء جلال الأنظار في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، من العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3".

ونشرت "أسماء" مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "ولاد رزق العرض الأول".

وظهرت أسماء جلال بإطلالة مميزة وساحرة، مرتدية فستان قصير أعلى الركبة باللون السماوي، خلال ظهورها على السجادة الحمراء، من العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق: القاضية".

وتفاعل جمهور "انستجرام" مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أحلي واحدة في العرض أساسًا"، "فتاة جميلة"، "نجمة الموسم وكل المواسم"، "ممثلتي المفضلة للأبد"، "أشطر واحدة"، "أنتي طالعه من عالم ديزني".

شهد مركز المنارة للمؤتمرات أمس الثلاثاء، إقامة عرض خاص لفيلم ولاد رزق- القاضية، وعقب الانتهاء عُقد مؤتمر صحفي، بحضور صناع العمل لمناقشة تفاصيله مع الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية.

فيلم "ولاد رزق: القاضية" يشارك ببطولته أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، محمد ممدوح، نسرين أمين، أسماء جلال، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.

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