محمد الشرنوبي يطرح أغنية "استغنينا" على "يوتيوب" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرح المطرب محمد الشرنوبي، أحدث أغانيه الجديدة لصيف 2024، والتي حملت اسم "استغنينا"، وذلك على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقى إلهامى دهيمة، وأحمد حسام، ومن إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

يذكر أن، محمد الشرنوبي كان قد طرح مطلع العام الجاري 2024، أغنيته الأولى "كان نفسي" كلمات مصطفى ناصر، وألحان محمد الشرنوبي، وتوزيع موسيقي ماهر الملاخ، و أغنية "ما كفاية" كلمات خالد عصام، وألحان محمد شرنوبي وخالد عصام، وتوزيع موسيقي نوفو - عيسى أسود، وأغنية "على بابك جيت" كلمات محمد يسرى، وألحان وتوزيع محمد الشرنوبي، و أغنية "إنتي الحياة" كلمات محمد يسري، وألحان الشرنوبي، وتوزيع موسيقي إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

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