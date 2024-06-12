شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم وثائقى عن معاناة سيلين ديون يطرح يونيو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحكى المغنية العالمية سيلين ديون تجربة مرضها، في الفيلم الوثائقى الجديد I Am: Celine Dion، الذى سيعرض على منصة أمازون برايم، يوم 25 يونيو الجارى.

وأشارت ديون أنها كانت بالفعل تصور فيلمًا وثائقيًا عن حياتها عندما تم تشخيص إصابتها بمتلازمة SPS، والتي أعلنتها للعالم على وسائل التواصل الاجتماعي، عام 2022، وواصلت تصوير رحلتها.

متلازمة SPS، وهو اضطراب عصبي مناعي ذاتي نادر، على شكل حلقات عشوائية ويؤثر على واحد إلى اثنين من كل مليون شخص، وعندما سُئلت ديون عما إذا كانت قد تساءلت يومًا عن سبب سوء حظها في تشخيص حالتها، أجابت: "كان بإمكاني أن أسلك هذا الطريق وأقول إنني كنت أعمل بجد في حياتي وفعلت كل ما قاله الأطباء، لكننى توقفت وسألت نفسى هل سيجعلني أشعر بالتحسن؟ هل سيصلح أي شيء؟ ما الذي سيفعله بالنسبة لي أن أتساءل عن الحياة وأقول لماذا أنا، بدلاً من أن أعيش حياتي؟، ولهذا قررت أن أعيش حياتي”.

بالنسبة للمعجبين الذين يشعرون بالقلق من أنها قد لا تغنى أبدًا مرة أخرى، غنت ديون عدة مرات وبدت قوية، مما ألمح إلى أن غنائها من جديد قد يكون شيء طبيعي.