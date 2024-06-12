شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع أحمد طارق يحيى يرزق بمولوده "على" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رزق الموزع الموسيقي أحمد طارق يحيى بطفل اسماه علي، ونشر طارق على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معلقا:"اللهم لك الحمد والشكر..العيلة زادت واحد وهبني ربنا النهاردة علي احمد طارق يحيى ".



الموزع احمد طارق يحيي يرزق بمولود

من أعمال أحمد طارق كان التوزيع الموسيقي لفيلم "من أجل زيكو" وهو بطولة منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، دياب، سمر مرسى، محمد ثروت، سليمان عيد، هبة عبد العزيز وليلى عز العرب وكارولين عزمى وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى .

وتدور أحداث الفيلم حول زيكو الطفل الوحيد لعائلة مجنونة ومضحكة، تتحول حياتهم رأسًا على عقب عندما يربح زيكو فرصة المشاركة فى مسابقة أذكى طفل فى مصر، يدفعهم هذا الأمل إلى الانطلاق فى مشوار ملىء بالمغامرات الكوميدية والمفاجآت الخطيرة.