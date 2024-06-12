عادل إمام.. هل فقد الزعيم القدرة على الكلام؟

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة منى ممدوح، عن علاقتها بالنجم عادل إمام وآخر تواصل جمعها معه، وكيفية استقبال أسطوره الكوميديا في الوطن العربي لأنباء وفاته وطريقة التعامل مع هذة النوعية من الشائعات، موضحه أن الزعيم لا يستطيع الكلام حاليًا "كلنا رايحين وعندنا اقتناع بالموت".

عادل إمام

منى ممدوح: الزعيم مش قادر يتكلم زي الأول

أكدت منى ممدوح خلال تصريحات صحفية لها، قائلة: "عادل إمام حبيبي وأكتر حاجة تعبتني إني كلمته من فترة مكنش قادر يتكلم زي الأول، وآخر مرة كلمته بقوله أنا سمعت شائعة كذا قالي أنا في الساحل قاعد على البحر كفاية بقى وقعد يضحك".

عادل إمام

أنهت منى ممدوح حديثها معلقه: "أتمنى ربنا يديله الصحة، كلنا رايحين وعندنا اقتناع بالموت، بس أتمنى ربنا يطول عمره ويفضل موجود".

محمد إمام يكشف الحالة الصحية للزعيم

من ناحية أخري، كشف النجم محمد إمام آخر تطورات الحالة الصحية للزعيم بعد تساؤلات كثيرة عنه من قبل جموع الوطن العربي للاطمئنان عليه، وذلك أثناء حضوره عقد قران ابنة الفنان علاء مرسي بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

طمأن محمد إمام الجميع على الوضع الصحي لوالده "الزعيم عادل إمام"، قائلًا: "الزعيم بخير وبصحة جيدة وبيسلم على الجمهور وعليكم جميعا".

محمد وعادل إمام

عيد ميلاد الزعيم عادل إمام

كما احتفل الزعيم عادل إمام 17 مايو الماضي بعيد ميلاده الـ 84، فهو من مواليد 17 مايو عام 1940، فهو زعيم الفن الذى بدأ مسيرته فى عالم الفن عندما كان طالبًا والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962 بزغت موهبته رغم حصوله على أدوار صغيرة مثلما حدث فى مسرحية "أنا وهو وهى" عام 1962 فى دور دسوقى أفندى، بجوار النجم الراحل فؤاد المهندس.

عادل إمام

على خشبة المسرح ثبت عادل إمام قدميه كنجم أول مع مسرحية "مدرسة المشاغبين" عام 1971، وقدم خلال مسيرته 11 مسرحية، منها "الواد سيد الشغال وشاهد ما شفش حاجة"، ولا يمكن نسيان تحقيقه رقماً قياسياً بمسرحية "بودى جارد" كأول مسرحية عربية يستمر عرضها لأحد عشر عاماً على التوالى.

وبالنسبة للمسلسلات التليفزيونية قدم أحلام الفتى الطائر عام 1978 ودموع فى عيون وقحة عام 1980 وانقطع عن الدراما لمدة 32 عاما ثم عاد فى 2012 وقدم 8 أعمال تليفزيونية عرضت فى شهر رمضان فى 8 أعوام متتالية بداية من مسلسل فرقة ناجى عطا الله وأخيرًا مسلسل فلانتينو فى رمضان 2019.عادل إمام

وفى السينما بدأت نجوميته مع فيلم لصوص لكن ظرفاء عام 1968 برفقة كل من النجم أحمد مظهر والنجمة مارى منيب، ثم انطلق ليقدم أكثر من 100 فيلم حققوا نجاحات مبهرة.