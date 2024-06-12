شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير يطرح أحدث أغانيه بعنوان "بابا الشغلانة" والان مع تفاصيل الخبر

طرح النجم سعد الصغير أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي تحمل اسم بابا الشغلانة، وهي من كلمات محمد محمود، وألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق.





وقرر مؤخرا الفنان سعد الصغير تأجيل أغنية "بابا الشغلانة" الذى كان من المقرر طرحها خلال الأسبوع الماضي بسبب وفاة والدة صديقه الفنان محمود الليثى، وعلق سعد على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك : تأجيل أغنيه بابا الشغلانة للفنان سعد الصغير بسبب وفاة أمي التانية رحمها الله ووالدة أخويا وعشرة عمري محمود الليثي وكل نفس ذائقة الموت في الجنه يا امي ان شاء الله".



وأعرب مؤخرًا الفنان سعد الصغير عن سعادته بنجاح حفلاته التي أحياها في أمريكا مؤخرًا، حيث أحيا عدة حفلات، ويواصل حاليا جولته للولايات المتحدة الأمريكية، حيث يحيي 4 حفلات هناك.