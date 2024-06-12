شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام ينتهى من مشاهد فيلم شمس الزناتى في الفيوم .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم محمد إمام من تصوير مشاهد فيلمه الجديد شمس الزناتى، في مدينة الفيوم، والعمل من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمرو سلامة، حيث انتهى إمام من تصوير نصف مشاهد العمل في الفترة الماضية، ومن المقرر أن ينتهى فريق العمل من تصوير الفيلم خلال الشهر المقبل، ليدخل بعدها مراحل المونتاج والمكساج ليصبح جاهزا للعرض.

ويشارك في بطولة فيلم شمس الزناتى عدد كبير من الفنانين بجانب محمد إمام، وهم أسماء جلال، بيومى فؤاد، وعدد كبير من الفنانين، بالإضافة إلى قائمة بضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم.

وطرح لمحمد إمام طرح فيلمه الجديد اللعب مع العيال اليوم صباح اليوم الأربعاء، حيث يشارك في بطولته أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبد العظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأوله مع النجم محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ (علام)، والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.