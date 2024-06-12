شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان لشبونة الدولي للفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان محمد يوسف عن سعادته لحصوله على جائزة أفضل ممثل في مهرجان لشبونة الدولي للفيلم القصير في دورته الثالثة المقامة في الفترة من 7 إلى 9 يونيو الجاري، عن دوره في فيلم "إلى ريما"، مشيرًا أنه لم يكن يتوقع فوزه بالجائزة، ليكون بذلك هو الفنان المصري والعربي الذي يحصل على هذه الجائزة.

وأكد يوسف أن سيناريو الفيلم حمسه كثيرًا للموافقة على المشاركة في الفيلم، خاصة بعد جلسات العمل التي جمعته مع مخرج الفيلم حسام جمال، مشيرًا أن جميع الممثلين في الفيلم أجادوا في تجسيد أدوارهم خاصة الفنانة ياسمين العبد التي جسدت شخصية "ريما"، مضيفًا أنها ممثلة متمكنة من أدواتها.

وتابع يوسف في تصريحاته، أن فوزه بهذه الجائزة يعد الفرحة الثانية له بعد حصوله على تنويه لجنة التحكيم كأفضل ممثل في مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة، بالإضافة إلى رد الفعل القوي والإيجابي من الجمهور الذي شاهد الفيلم، وهو ما لم يكن يتوقعه.

جدير بالذكر أن فيلم "إلى ريما" مقتبس من رواية "في قلبي أنثى عبرية" للكاتبة خولة حمدي، وتدور أحداث الفيلم في إطار إنساني حول كيف يمكن اختلاف الأديان أن يفرق بين شخصين مثل الأب وابنته، الفيلم من إخراج حسام جمال.