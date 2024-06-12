إصابة أوس أوس بالذعر من "كلب" فى لوكيشن "عصابة الماكس".. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - شارك النجم أوس أوس جمهوره فيديو كوميدي من كواليس تصوير بوستر فيلمه الجديد “عصابة الماكس” الذي يعرض فى السينمات بعيد الأضحي.

وظهر أوس أوس فى اللوكيشن وبداخله “كلب” وظهرت علامات الخوف عليه وابتعد عنه ثم استكمل التصوير.

أوس أوس

وكتب عبر حسابه على إنستجرام قائلًا: “قولنا بلاش كلاب فى اللوكيشن يا جدعان”.

https://www.instagram.com/reel/C8HlU33sKsT/?utm_source=ig_web_copy_link

وتدور أحداث الفيلم حول عصابة مكونة من أحمد فهمى الذى يجسد دور الماكس، بينما تلعب روبى دور جيجى، وتقدم لبلبة دور نجوى، ويقدم أوس أوس دور نفاسين، وكذلك محمد لطفى الذى يجسد دور الهيلامانى، أما حاتم صلاح فيجسد دور البارون، ويلعب مصطفى بسيط دور زناتي، كما يشارك فى الفيلم أيضاً الفنان أحمد فهيم.

قصة الفيلم

فيلم عصابة الماكس تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس" الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من أختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

عصابة الماكس

أبطال الفيلم

يشار إلى أن فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق وعمرو كمال.

ويأتي فيلم “عصابة الماكس” بعد نجاح آخر أفلامه "مستر إكس" الذى حقق إيرادات عالية في شباك التذاكر على مستوى السينما المصرية والعربية.

ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، إذ قدما الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019.

وشارك في بطولته محمد عبدالرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرتة" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.

قصة مستر إكس

تدور قصة وأحداث فيلم "مستر إكس" في إطار من الكوميديا الاجتماعية حول فكرة الـx السابق أو الحبيب السابق لكل شخص والذي يتمثل في الفنان أحمد فهمي وتحدث بينه وبين أبطال العمل الكثير من المفارقات والأحداث المهمة.

شخصية هنا الزاهد

هنا الزاهد تلعب خلال الأحداث شخصية محامية ودفعتها ظروفها لترك مهنة المحاماة وتلتقى أحمد فهمى وتحدث بينهما الكثير من المواقف والمفارقات الكوميدية.

أكرم حسني يلعب خلال أحداث العمل شخصية مايسترو وقائد أوركسترا موسيقية ومتزوج من رانيا منصور وتحدث بينهما الكثير من المشكلات والتى تجعلهما يرغبان فى الطلاق.

أبطال مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة كل من الفنان أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أسامة الشهير بأوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، محمود حافظ، صبري فواز، محمد أنور، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، والفيلم من تأليف أماني التونسي، سيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.

وكانت آخر أعمال أوس أوس فى رمضان مسلسل “كوبرا” فى رمضان مع النجم محمد إمام.

أبطال المسلسل

مسلسل كوبرا بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمود عبدالمغنى، محمود البزاوى، أحمد عبدالحميد، دنيا ماهر، معتز هشام، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق.