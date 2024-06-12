لطيفة ضيفة "سبوت لايت"على قناة "صدى البلد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:

.تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها "سبوت لايت" المذاع على شاشة "صدى البلد" الفنانة لطيفة

وتكشف لطيفة، عن تفاصيل تصويرها لأربع أغاني جديدة بطريقة الفيديو كليب، وتتحدث عن استعانتها لأول مرة بتقنية الذكاء الاصطناعي في الأغاني الجديدة وهي: (مفيش ممنوع، وبتقول جرحتك، 100 كداب، ياليالي)

كما تتحدث لطيفة، عن كواليس ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان "مفيش ممنوع" والذي يتكون من عشر أغاني منهم أغنية باللهجة التونسية و 9 أغاني باللهجة المصرية

وتعاونت لطيفة في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، كما تعاونت مع المخرج وليد ناصيف في إخراج الأغاني الأربعة

وتتحدث أيضا في اللقاء عن تعاونها مع النجم كاظم الساهر وعن كواليس أشهر أغانيها، كما تتحدث ايضاً عن حياتها الشخصية وعلاقتها بوالدتها وتفاصيل أخرى عديدة.