سبب إلغاء العرض الخاص لفيلمي "اللعب مع العيال" و "عصابة الماكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ألغت الجهة المنتجة لفيلم "اللعب مع العيال" للنجم محمد عادل إمام، العرض الخاص للعمل، والذي كان مقررا اقامته مساء اليوم الأربعاء.

كما ألغت الجهة المنتجة لفيلم "عصابة الماكس" العرض الخاص الذي كان مقررا اقامته غدا الخميس.

جاء إلغاء العرض الخاص للفيلمين حدادا على رحيل المنتج الكبير فاروق صبري الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 12 يونيو الجاري.

فيلم "اللعب مع العيال" بطولة محمد عادل إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبد العظيم وويزو ومصطفى غريب وغيرهم، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.

بينما فيلم "عصابة الماكس" من بطولة أحمد فهمي، روبي، بلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، أحمد فهيم، وأحمد السقا ضيف شرف، والعمل من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، وإخراج حسام سليمان.

وكان الفنان خالد سرحان، أعلن عبر حسابه بموقع فيسبوك، خبر وفاة المنتج والمؤلف فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما.

وكتب خالد سرحان: "بمزيد من الحزن والأسى، أنعي أخي وصديقي المنتج وليد صبري في وفاة والده الكاتب الكبير ورئيس غرفة صناعة السينما الأستاذ فاروق صبري"

وتعرض فاروق صبري، لأزمة صحية خلال الشهر الماضي، ونقل على إثرها للمستشفى.

فاروق صبري كتب السيناريو والحوار لعدد من الأعمال الناجحة، أبرزها "الظالم والمظلوم، الزعيم، ليلة بكى فيها القمر، إحنا بتوع الأتوبيس، البعض يذهب للمأذون مرتين" وغيرها من الأعمال الناجحة.