بعد نجاحها في السعودية.. أحمد حلمي يكشف موعد عرض مسرحية "ميمو" في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

روج الفنان أحمد حلمي، لمسرحيته الجديدة "ميمو" والذي يعود من خلالها لخشبة المسرح بعد غياب استمر لسنوات طويلة.

ونشر "حلمي" بوستر مسرحية "ميمو"، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، وكتب: "ميمو في العيد .. استنونا على مسرح جراند نايل تاور، كل سنة وأنتم طيبين".

ويأتي عرض مسرحية "ميمو" في مصر، بعد عرضها في المملكة العربية السعودية أكثر من مرة، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وعُرضت مسرحية ميمو حتى الآن في عدة مُدن بالمملكة العربية السعودية، منها: الدمام، جدة، الرياض، أبها، الطائف.

مسرحية ميمو شارك فيها عدد كبير من الفنانين، بجانب أحمد حلمي، بينهم: هنا الزاهد، نور إيهاب، هنا شيحة، حمدي الميرغني، أحمد رزق، محمد رضوان، والمسرحية من تأليف ضياء محمد، وتحت قيادة المخرج هشام عطوة.

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