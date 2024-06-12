صلاح عبدالله يعلق على ظهور علي الحجار معه في برنامج "معكم منى الشاذلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، المطرب علي الحجار والفنان صلاح عبدالله في حلقتي برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء يوم غد الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة الـ10 مساءً.

ونشر صلاح عبدالله صورة من الحلقة، عبر حسابه على موقع "انستجرام"، وكتب: "صاصا وحبيبه بكره على مع منى الشاذلي ١٠مساءً، مفاجأة يارب تعجب اللي هيشوفوها، وكل عام وأنتم حبايبي".

ويكشف علي الحجار أسباب تفضيله غناء أغنية من كلمات صديقه صلاح عبدالله والتي تحمل عنوان "أجمل حاجة"، وأسباب أزمته مع المسرح القومي والتي نتج عنها إيقافه عن العمل.

أما صلاح عبدالله فيتحدث عن فارق السن بينه وبين صديقه علي الحجار، ويكشف تفاصيل علاقة الصداقة القوية التي تجمعهما.

يعرض برنامج معكم منى الشاذلي يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع على قناة on E، وذلك في تمام الساعة 10 مساءً.

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