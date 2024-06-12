رفقة زوجته.. آسر ياسين ينشر صورًا من العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك الفنان آسر ياسين جمهورها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور له من العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3" رفقة زوجته.

ونشر آسر، مجموعة من الصور تجمعه بزوجته، من العرض الخاص لفيلم ولاد رزق - القاضية"، عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، موجهًا رسالة شكر للجمهور: "شكراً لكل اللي حضروا وشاركونا اليوم الحلو ده".

ووجهت الفنانة رزان مغربي التهنئة لـ آسر ياسين، وعلقت: "ألف مبروك يا حلوين على الشايب". وهنأ الفنان شيكو وكتب: "مبروك يا آس".

شهد مركز المنارة للمؤتمرات أمس الثلاثاء، إقامة عرض خاص لفيلم ولاد رزق- القاضية، وعقب الانتهاء عُقد مؤتمر صحفي، بحضور صناع العمل لمناقشة تفاصيله مع الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية.

فيلم "ولاد رزق: القاضية" يشارك ببطولته أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، محمد ممدوح، نسرين أمين، أسماء جلال، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.

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