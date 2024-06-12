كلب صغير يخيف أوس أوس في كواليس "عصابة الماكس" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان محمد أسامة (أوس أوس) جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، فيديو من كواليس فيلمه الجديد عصابة الماكس، الذي من المقرر طرحه ضمن موسم عيد الأضحى السينمائي.

وظهر أوس أوس في الفيديو أثناء التقاط صورا له لنشرها ضمن الملصقات الدعائية الخاصة بالفيلم، وأعلن خوفه مع دخول كلب صغير لمكان التصوير، مطالبا بعدم تواجده حوله.

"عصابة الماكس" إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو - ليجنسي برودكشن، تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان، بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، صلاح عبدالله، محمد لطفي، أوس أوس، حاتم صلاح، أحمد فهيم، مصطفى بسيط. كما يظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف الفيلم بينهم أحمد السقا وهشام ماجد.