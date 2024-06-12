بالفيديو.. أحمد عز: "عندي عقدة إن الخواجة يبقى أحسن مني”

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تحدّث الفنان أحمد عز عن خبراته في الأعمال الفنية التي يشارك فيها، وتجربته الجديدة في فيلم "ولاد رزق 3: القاضية".

وقال "عز" في لقائه ببرنامج "عرب وود"، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، إن شعوره بـ"عقدة الخواجة" يلازمه بشكل دائم، مضيفًا: "عندي عقدة إن الخواجة يبقى أحسن مني، الكلمة دي بتضايقني جدًا وملهاش دعوة بكمية الفلوس اللي هتتصرف قد ما ليها دعوة بالأفكار اللي هتتحط".

وأضاف: "أنا استفز من كلمة إن الخواجة هيبقى احسن مني، لازم أفلامنا كلها تواكب كده وتبقى مختلفة، لأنه دلوقتي من موبايلك تقدر تشوف أي فيلم في العالم في أي وقت لو مكنتش تبقى على نفس المستوى ده مش هتبقى موجود في المنافسة".

أقيم مساء أمس الثلاثاء العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3" استعدادًا لبدء عرضه بالسينمات بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

تدور أحداث "ولاد رزق 3: القاضية" بعد مرور سنوات على انفصال ولاد رزق وأصبح كلا منهما له حياته الخاصة، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله عليهم مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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