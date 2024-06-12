"الناس بتهاجم من غير ما تفهم".. حلا شيحة ردًا على الانتقادات التي تتعرض لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

ردت الفنانة حلا شيحة على الانتقادات التي وجهت إليها الفترة الماضية، بسبب إطلالتها الجريئة، وصورتها مع الفنان أحمد سعد في حفل زفاف الفنانة جميلة عوض.

وقالت "شيحة"، في لقائها ببرنامج "عرب وود"، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام": "تأثرت شوية لأن أنا بني آدمه، في لحظة تأثرت وكنت مضايقة لأني حاسة إن الناس مش مستوعبة أوي اللي بمر بيه، وبتهاجم من غير ما تفهم وتنتقدني".

وأضافت: "الناس مش عارفين أحداثي وحياتي اللي بعيشها، أنا كان ليا أحداث في حياتي، وكان ليا حاجات مريت بيها في حياتي وصلتني لحاجات معينة، لكن في الآخر مش هنقدر نتحكم في الناس، إحنا بنعيش في زمن مفتوح فيه سوشيال ميديا فانا مقدرش أمنع الناس إنها تتكلم وتقول رأيها وتعبر عنه".

وأثارت الفنانة حلا شيحة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة لها مع المطرب أحمد سعد، من حفل زفاف الفنانة الشابة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ.

حلا شيحة شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "امبراطورية ميم" مع النجم خالد النبوي، عن نص أدبي كتبه الكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، إخراج محمد سلامة، بطولة نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، هاجر السراج، ليلى عز العرب.

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