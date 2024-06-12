شكرا لقرائتكم خبر عن دواعى السفر الحلقة 10.. وفاة القبطان إبراهيم وسفر على مع سلمى إستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل القبطان إبراهيم - كامل الباشا المستشفى خلال أحداث الحلقة العاشرة، من مسلسل دواعى السفر بعنوان "يوم حلو جدا"، والذى يعرض على منصة watch it، وأحدث أعمالها الأصلية، ووصى على - أمير عيد وصية، وقال له "عاوزك يا على تفضل مبسوط و فرحان و كل حاجه تعملها تعملها عشان نفسك و فى الشهرين دول عيشت واتعرفت على ناس قضيت معاهم فترة من أجمل فترات حياتى وكل مرة كنت بكذب على سلمى اتمنى اعيش الكذبة اللى كذبتها عيش يا على عيش كل يوم كأنه آخر يوم".

ورحل القبطان إبراهيم وكان بجانبه على والدكتورة هدى - نادين و ابنته سلمى - سلمى الكاشف، ليسترجع على كل المواقف الحلوة التى مروا بها سويا.

وتعطى سلمى المجلات لداليا - دنيا وائل التى كان يقراء لها منها والدها و يأكدون لها أن كل جروب نادى الوحدة أهلها.

وتسافر سلمى برفقه على - أمير عيد إلى إستراليا وفى المطار يحكى لها كيف تعرف على والدها يوم عيد ميلاده و طرده ليتعرف عليه منذ ذلك الوقت.

والمسلسل مكون من 10 حلقات، ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى السفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.



أمير عيد من الحلقة 10



وفاة كامل الباشا