تصل لـ 5500 جنيه.. طرح تذاكر حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي كبير في مراسي الساحل الشمالي، يوم 29 يونيو المقبل، بمشاركة الدي جي العالمي آدم بورت.

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل الغنائي في 5 فئات وجاءت أسعارها كالتالي:

الفئة الأولى Vip: 5500 جنيه.

الفئة الثانية Vip: 4500 جنيه

الفئة الثالثة: 4000 جنيه.

الفئة الرابعة: 3500 جنيه.

الفئة الخامسة: 3000 جنيه

ومن المقرر أن يحيي عمرو دياب حفلا كبيرا في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 15 يونيو الجاري.

يعد هذا الحفل الأول الذي يجمع الثنائي عمرو دياب، وآدم بورت، بعد ظهور "الهضبة"، معه في حفل "الأهرامات".

اقرأ أيضا:

ET بالعربي: "خطوبة شيرين عبد الوهاب على رجل أعمال.. وحسام حبيب يهنئها

بعد أزمة عمرو دياب.. خالد النبوي ينفعل على أحد المعجبين