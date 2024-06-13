فقدت والدها.. 11 معلومة عن سلمى أبو ضيف أحدث عروس بالوسط الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة سلمى أبو ضيف، مساء الأربعاء، بعقد قرانها على إدريس عبد العزيز، بعد مرور 27 يومًا على خطبتها يوم 15 مايو الماضي.

ونستعرض لكم 11 معلومة عن سلمى أبو ضيف أحدث عروس بالوسط الفني:

1- ولدت سلمى أبو ضيف في فبراير عام 1993 في عين شمس، ودرست في كلية الإعلام.

2- والدها كان يعمل تاجر أقمشة ويمتلك محل في شارع الأزهر، وتوفي في أكتوبر عام 2015.

3- رفُضت من قبل 22 وكالة "مودلينج" بسبب طولها البالغ 163.5 سنتيمتر.

4- شاركت في أحد عروض الأزياء في أمريكا.

5- بعمر 16 عامًا عملت مذيعة راديو، ثم عملت كعارضة أزياء لمدة 4 سنوات.

6- دخلت مجال الموسيقى وشاركت ميوزك فيديو مع مسار إجباري "شيروفوبيا".

7- شاركت في عدد من المسلسلات الدرامية والبداية كانت في مسلسل حلاوة الدنيا عام 2017 مع الفنانة هند صبري، مسلسل لا تطفىء الشمس مع الفنانة ميرفت أمين، ثم مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة في رمضان 2024 مع الفنانة انتصار، كما انضمت لـ مسلسل رسالة الإمام بطولة النجم خالد النبوي.

8- انضمت لفريق عمل فيلم شيخ جاكسون بطولة الفنان أحمد الفيشاوي عام 2017.

9- كرمها المجلس القومي لحقوق الإنسان عن دورها في مسلسل "رسالة الإمام".

10- تحب طائر "الفلامنكو" وسافرت للخارج من أجل مشاهدته على الطبيعة.

11- خاضت أول بطولة مطلقة لها في الدراما بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وعرض في رمضان 2024.

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