عمرو دياب يطرح أغنيته الجديدة "الطعامة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرح النجم عمرو دياب، أغنيته الجديدة "الطعامه" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، وذلك بالتزامن مع عيد الأضحى.

ونشر "الهضبة" أغنيته الجديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب : "حصريًا أسمع أغنية عمرو دياب الجديدة الطعامة الآن على اليوتيوب".

أغنية الطعامة، من غناء عمرو دياب، كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد ابراهيم، ميكس وماستر أمير محروس، انتاج شركة Nay.

وجاءت كلمات أغنية الطعامه، كالتالي:

روحي ليك إنت طايرة بترفرف

نفسي تعرف الغلاوة ديا

مانا حياتي لاقيتها بتصفصف

علي حبيبي وروحي وعينيا

أموت أموت أنا في الطعامه ديا

في حاجه بينا حلوة بتريح

في المقابلة باينة اهي عليا

عايز افسر تاني وأوضح

ده انت عامل حالة مزاجية

أموت أموت أنا في الطعامه ديا

على شفايفك سيل عسل نقط

لون عيونك جه وقضى عليا

ماهو طبيعي لو الشجر سَقط

ع الخد تفاح دي جاذبية

أموت أموت أنا في الطعامه ديا

يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي كبير في مراسي الساحل الشمالي، يوم 29 يونيو المقبل، بمشاركة الدي جي العالمي آدم بورت.

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