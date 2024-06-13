نانسي عجرم أنيقة ويوسف الشريف برفقة محمد صلاح.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

يسرا اللوزي

نشرت الفنانة يسرا اللوزي، أحدث ظهور لها أثناء حضورها العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3"، وظهرت بـ فستان سادة أسود عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

نانسي عجرم

ظهرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بإطلالة أنيقة مرتدية جمبسوت باللون الأسود مرصع بفصوص فضي، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

جوري بكر

الفنانة جوري بكر ظهرت بنحافة زائدة، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وارتدت ملابس كاجوال.

عائشة بن أحمد

خطفت الفنانة عائشة بن أحمد، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وظهرت بدون مكياج.

يوسف الشريف

ظهر الفنان يوسف الشريف برفقة اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، ونشر الصورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

مريم الخشت

خطفت الفنانة مريم الخشت، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وظهرت بفستان بسيط باللون الوردي.

إنجي وجدان

نشرت الفنانة إنجي وجدان، صورا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وظهرت في الصور بوزن زائد مرتدية فستان من اللون الأسود، ووضعت مكياج أنيق.

نسرين أمين

شاركت الفنانة نسرين أمين، متابعيها أحدث ظهور لها من خلال العرض الخاص لـ فيلم "ولاد رزق3" وظهرت بفستان باللون الأصفر، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

هنا الزاهد

الفنانة هنا الزاهد شاركت متابعيها، أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملامح هادئة.

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس، متابعيه، صورة جديدة له أثناء استمتاعه بعطلته الصيفية، ونشر الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "البحر حياة".