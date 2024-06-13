مايان السيد توجه رسالة لـ سلمى أبو ضيف بعد عقد قرانها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة سلمى أبو ضيف، مساء الأربعاء، بعقد قرانها على إدريس عبد العزيز.

وهنأت الفنانة الشابة مايان السيد صديقتها سلمى بعقد قرانها، عبر "ستوري" حسابها على موقع "إنستجرام"، ووجهت رسالة لها قائلة: "ألف مبروك لعروستي الجميلة.. أتمنى لكِ حياة سعيدة وحب ونجاح".

وظهرت سلمى أبو ضيف بجوار عريسها والمأذون من مراسم كتب الكتاب، والتي اتسمت بالهدوء، وذلك عبر حسابها على موقع "انستجرام".

سلمى أبو ضيف، أعلنت في 15 مايو الماضي خطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني يدعى إدريس عبدالعزيز.

يذكر أن، سلمى أبو ضيف شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وشارك في بطولته انتصار، ليلى أحمد زاهر، محمد محمود، إنعام سالوسة، إسلام إبراهيم، فرح يوسف، ومن إخراج ياسمين أحمد كامل.

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