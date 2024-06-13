شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تنتهى من تصوير فيلم ولاد المحظوظة تمهيدًا لعرضه قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

انتهت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى وأبطال فيلمها الجديد ولاد المحظوظة من تصوير آخر مشاهد العمل أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن يستكمل المخرج مرقس عادل عمليات المونتاج والمكساج وتجهيز الفيلم للعرض فى موسم الصيف هذا العام.

فيلم ولاد المحظوظة بطولة هيفاء وهبى، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، كريم عفيفي وضيفة الشرف رشا مهدى، ومن تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه في إطار لايت رومانسى، ووتظهر هيفاء خلال الأحداث بشخصية فتاة لبنانية تأتي إلى مصر وتمر بالعديد من المواقف.

وقدمت هيفاء وهبي آخر أعمالها في السينما، فيلم رمسيس باريس الذي تم طرحه العام الماضي وشارك في بطولته: محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامي مغاوري وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

تدور أحداث فيلم رمسيس باريس فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.



هيفاء وهبى من فيلم ولاد المحظوظة



هيفاء وهبى مع محمود الليثى من فيلم ولاد المحظوظة