شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر عفيفي وتقى حسام تنضمان لأسرة مسلسل وتر حساس والان مع تفاصيل الخبر

تعاقدت الفنانتان هاجر عفيفي، وتقى حسام على المشاركة في بطولة مسلسل وتر حساس للفنانة صبا مبارك والذى يتم التحضير له في الوقت الحالي تمهيداً لبدء تصويره بعد إجازة عيد الأضحى 2024، ومن المقرر أن يكونا من الأدوار الرئيسية فى العمل الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

مسلسل وتر حساس مكون من 45 حلقة، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة ومقررعرض العمل في موسم الأوف سيزيون وتحديداً قبل نهاية العام الجارى.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هاجر عفيفى مسلسل صوت وصورة مع الفنانة حنان مطاوع والذى تم عرضه فى أكتوبر الماضى وشارك في بطولته نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، ايمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد و تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب. .

أما الفنانة تقى حسام فشاركت في دراما رمضان الماضى خلال مسلسلين من نوعية الـ 15 حلقة الأول هو فروالة بطولة نيللى كريم، صدقى صخر، شيماء سيف، أحمد فهيم، تونى ماهر وجيلان علاء، والثانى هو بقينا اتين بطولة شريف منير ورانيا يوسف وإدوارد ويوسف عثمان وميمى جمال وطارق عبد العزيز