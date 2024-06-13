بفستان قصير.. نيللي كريم تنشر صورًا من عيد ميلاد صديقتها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة من عيد ميلاد صديقتها، عبر "ستوري" حسابها على موقع "انستجرام".

وظهرت نيللي كريم في الصور مرتدية فستان بـ "جيبة قصيرة" فوق الركبة، أبرز جمالها وأنوثتها.

يذكر أن نيللي كريم انفصلت مؤخرا عن هشام عاشور بعد زواج دام بينهما لعامين ونصف.

وكانت "نيللي" قد تزوجت من هشام عاشور في أغسطس عام 2021 لينفصلا في مايو 2024.

جدير بالذكر أن آخر أعمال نيللي كريم مسلسل "فراولة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024، وتنتظر طرح فيلميها "الست" و "هابي بيرث داي" بدور العرض السينمائي.

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