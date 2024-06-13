بالفيديو.. أسماء جلال تكشف أسباب مشاركتها في فيلم "ولاد رزق 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عبرت الفنانة أسماء جلال عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "ولاد رزق 3: القاضية"، بطولة النجم أحمد عز، وإخراج طارق العريان.

وقالت "أسماء"، في لقائها ببرنامج "عرب وورد"، عبر موقع "انستجرام"، إنها تحمست للغاية للمشاركة في فيلم ولاد رزق 3، الذي ضم العديد من النجوم الكبار.

وأضافت: "أكتر حاجة حمستني للمشاركة في ولاد رزق 3 إني أشتغل مع طارق العريان وأكون جزء من الفيلم، لأني بحبه من أول جزء وبحب كل الممثلين اللي فيه لأنهم جامدين وعملوا حالة متعملتش قبل كده في أي فيلم".

شهد مركز المنارة للمؤتمرات أمس الثلاثاء، إقامة عرض خاص لفيلم ولاد رزق- القاضية، وعقب الانتهاء عُقد مؤتمر صحفي، بحضور صناع العمل لمناقشة تفاصيله مع الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية.

فيلم "ولاد رزق: القاضية" يشارك ببطولته أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، محمد ممدوح، نسرين أمين، أسماء جلال، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.

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