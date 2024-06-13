هشام عاشور:"نيللي كريم عمرها ما رشحتني لدور وزواجي منها كان معجزة".. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف الفنان ولاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، حقيقة ترشيح الفنانة نيللي كريم له للمشاركة في أحد مسلسلاتها خلال فترة زواجهما.

وقال عاشور، ببرنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2: "نيللي كريم عمرها ما رشحتني لأي دور، مابترشحش خالص هي، وأنا بالنسبالي كنت بطل عالم، مش هروح أقولهم والنبي يا جماعة اكتشفوني" .

وتابع، أن ترشيحه لمسلسل عملة نادرة كان من المنتج جمال العدل، لافتا أنه صاحب فضل كبير عليه؛ قائلاً: "جمال العدل شافلي أكتر من فيديوهات وقالي عايزك تخس شوية، ولسة شايفه من 5 أيام في النادي، وقالي برافو انك خسيت".

وأوضح:" أقسم بالله نيللي كريم عمرها مارشحتني لأي دور، مش موجود عندها انها تقول لحد خد ده يمثل".

وأضاف :"زواجي منها كان معجزة، أنا كنت عايش في أمريكا وعندي دنيتي وفيلتي وعربياتي وفلوسي، وحياتي ومصاحب بنات وكان ليه أني اتجوز، وكان عندي 39 سنة وعشت الحياة دي ودخلت مرة واحدة وبقيت بيتوتي واتجوزت في شهرين فطبعًا معجزة".