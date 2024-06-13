شكرا لقرائتكم خبر عن شذى تطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "ناجحة" اليوم على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

تطرح المطربة شذى أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "ناجحة" اليوم الخميس 13 يونيو، على موقع يوتيوب وباقى المنصات الغنائية، والأغنية من كلمات محمود كلازا وألحان كريم نيازي وتوزيع أحمد عبد السلام، لتكون "ناجحة" ثاني أغانى شذى في موسم صيف 2024، بعد "إخلع".

وافتتحت شذى موسم الصيف بطرح أغنية "إخلع"بطريقة lyrics video من كلمات محمود كلازا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع رامي نوار، وتقول كلماتها:"تمنى مشوفش جنابك صدفة في أي مكان، ولا تانى أبتلي بجنانك، مهى مش طالبة جنان، صدقنى هواك كان غلطةوأنا مش زى زمان."

يذكر أن شذى طرحت مؤخراً عددا من الأغنيات المتميزة منها اغنية بعنوان "إجمدي" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد قماح، وميكس وماستر خالد رؤوف.

وطرحت شذى أيضا أغنية "اللي ما يتسموا"، وهي كلمات إيهاب عبدالعظيم وألحان سامر أبوطالب وتوزيع وميكس وماستر تميم. وسبق وطرحت شذى أغنية "مخ تخين" من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل.