شكرا لقرائتكم خبر عن زاك سنايدر يكشف عن تفاصيل أجزاء Rebel Moon الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج العالمي زاك سنايدر، في مقابلة تليفزيونية مع جو روجان، عن تفاصيل عرض فيلمه القادم والمتمم لسلسلة أفلام Rebel Moon والذي سيحمل عناوين جديدة الفصل الأول Chalice of Blood والفصل الثاني Curse of Forgiveness على أن يطرحا في 2 أغسطس المقبل عبر المنصة الامريكية نتفليكس.



وسبق وطرح سنايدر أولي أجزاء فيلمه Rebel Moon والذي حمل اسم A Child of Fire في 15 ديسمبر الماضي والثاني حمل اسم The Scargiver طرح في 19 أبريل، وجلبا أكثر من 95 مليون مشاهدة عالمياً ليصبح ضمن أفضل 10 أفلام للمنصة الأمريكية من حيث عدد المشاهدات.



فيلم Rebel Moon الأخير من إخراج زاك سنايدر، الذى شارك في تأليف العمل بـ مشاركة كل من كورت جونستاد، ووشي هاتن، ومن بطولة صوفيا بوتلة، جيمون هونسو، إد سكرين، ميشيل هيوزمان، باي دونا، راي فيشر، إلى جانب تشارلي هونام وأنتوني هوبكنز بصوت "جيمي".

ويشارك في العمل كل من ستاز ناير، فرا في، كليوباترا كولمان، ستيوارت مارتن، إنفار إيجيرت سيغروسون، ألفونسو هيريرا، كاري إلويس، ريان ريس، إي دافي، جينا مالون، سكاي يانغ، شارلوت ماجي، كوري ستول.

