شكرا لقرائتكم خبر عن جيسكا حسام الدين تشارك فى مسلسل برغم القانون وتجسد دور ابنة هانى عادل والان مع تفاصيل الخبر

تشارك الممثلة الشابة جيسيكا حسام الدين في بطولة مسلسل برغم القانون للنجمة إيمان العاصى والذى ينطلق تصويره اليوم الجمعة بعد فترة من التحضيرات والتعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة، وتجسد جسيكا حسام الدين دور ابنة هانى عادل خلال أحداث العمل.

مسلسل برغم القانون يشارك في بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من: هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلى، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

وبرزت الفنانة جيسيكا حسام الدين فى مسلسل كامل العدد بجزئيه الأول والثانى، حيث جسدت دور امينة إبنة دينا الشربينى خلال أحداث العمل الذى شارك فى بطولته شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى.

وتنتظر جيسيكا حسام الدين عرض فيلم أصل الحكاية خلال الفترة المقبلة، حيث تشارك فى بطولته إلى جانب شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، علاء مرسى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود والفيلم من تأليف وإخراج محمد أمين.