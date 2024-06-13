شيكو في أحدث ظهور له: "أنا احلويت ولا إيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك الفنان شيكو متابعيه عبر حسابه على موقع "انستجرام"، أحدث ظهور له من العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3".

ونشر "شيكو" صورة جديدة على السجادة الحمراء من العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3"، وكتب: "أنا احلويت ولا إيه؟.. لا بجد من غير مجاملات".

وتفاعل الجمهور مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر يا حبيبي"، "حبيبي طول عمرك حلو وجميل ودمك خفيف"، "طول عمرك حلو يا حلو"، "العسل كلو القلب الأبيض"، "أنت جميل ديما يا شيكو".

وعلق أحدهم، وكتب: "اللي مقعد براد بيت وتوم كروز في بيوتهم"، ليرد عليه شيكو: "شوفت بيتهم اللي هما فيه دا عامل إزاي قبل ما تتكلم؟".

وحضر شيكو العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3"، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

يذكر أن آخر أعمال شيكو كانت مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، من بطولة كريم محمود عبد العزيز وآية سماحة ودنيا ماهر وشريف رمزي، تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى وإخراج محمد أمين.

اقرأ أيضًا..

تامر حبيب ينعى فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما

سوسن بدر تروج للحلقة الثالثة والرابعة من مسلسلها الوثائقي "أم الدنيا 2"