شكرا لقرائتكم خبر عن خطة منى زكى في السينما فيلمين وتنتظر عرض الجواهرجى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة منى زكى لخطة سينمائية في 2024، حيث تحضر حاليا لفيلمين جديدين وهما الست ورزق الهبل، حيث تعقد جلسات عمل مع صناع تلك الأفلام لوضع خطة لهما في الفترة المقبلة، واى من الأفلام ستبدأ تصويره في الفترة المقبلة، حيث من المقرر الإعلان عن تفاصيل تلك الأفلام في الأيام المقبلة بحسب تصريحاتها لـ"الخليج 365".

وتنتظر منى زكى الانتهاء من تصوير فيلم الجواهرجى مع النجم محمد هنيدى خلال الفترة المقبلة ليتم طرحه في السينمات عقب الانتهاء من مونتاج ومكساج العمل ، ويشارك في بطولته كلا من لبلبة، وأحمد صلاح السعدنى وتارا عماد، أحمد صلاح السعدني، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.

يشار إلى أن آخر أعمال منى زكى السينمائية فيلم رحلة 404، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

وتدور أحداث فيلم "رحلة 404" قبل أيام من سفر "غادة" إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تتورط في مشكلة طارئة، وتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لأداء فريضة الحج؟، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.

