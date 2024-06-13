انطلاق عرض فيلم "ولاد رزق 3" في السعودية.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستقبل دور العرض السينمائي في المملكة العربية السعودية، اليوم، الخميس، فيلم ولاد رزق 3، ويأتي ذلك بعد بطرحه بيوم واحد فقط في السينمات المصرية.

وكان حقق فيلم ولاد رزق 3، أمس، الأربعاء، ايرادات مرتفعة في أول أيام عرضه بدور العرض المصرية، تجاوز ال 4 مليون جنية في شباك التذاكر.

إيرادات الجزآن الأول والثانى من فيلم ولاد رزق

وحقق الجزآن الأول والثانى من فيلم ولاد رزق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر، حيث حقق الجزء الأول عام 2015 يرادات بلغت 24 مليون جنيه، فيلما حصد الجزء الثاني عام 2019 إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه ليكون في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات في السينما المصرية بعد "بيت الروبي" 130 مليون جنيه، و"كيرة والجن" 120 مليون، و"الفيل الأزرق 2" 104 ملايين جنيه.

أبطال فيلم ولاد رزق 3- القاضية

ويضم فيلم ولاد رزق 3 عددا كبيرا من الفنانين؛ أبرزهم: أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، أسماء جلال، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم، كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي، إياد نصار، رزان مغربي، ونيكول سعفان، إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

قصة فيلم ولاد رزق 3- القاضية

في هذا الجزء، وبعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.