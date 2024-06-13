أحمد عز يردّ على منتقدي الألفاظ الجريئة في “ولاد رزق”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال العرض الخاص لفيلم “ولاد رزق 3” الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي، دافع النجم أحمد عز عن الفيلم بسبب الانتقادات التي طالته نتيجة تردد بعض الألفاظ والمصطلحات الجريئة على لسان الشخصية التي يلعبها وباقي الأبطال ، موضحًا: “هو رضا كده، وولاد رزق وشخصية ابن البلد كده مش بعيد على جموع المصريين إحنا شعب بنكد على نفسنا لو ملقيناش حاجة تنكد علينا”.

وأضاف: “ألفاظ الجزء الثالث مثل الجزء الأول والثاني، هذه سمة ولاد رزق وسمة الشارع الذي أتى منه ولاد رزق، عاملين حسابنا كويس جدًا، كيف نتحدث وهي ليست أول مرة نقدم أفلامًا ونراعي أن الناس كيف سترى الفيلم، نحن لدينا رقابة ولا يجب أن ننسى هذا، ونحن لا نقدم عملًا خارج السايد، هي مختلفة من شخص للآخر يقيسها على حسب هواه”.

وكان عز قد تحدث على هامش حضوره المؤتمر الخاص لفيلم “أولاد رزق 3″، الذي عُقد قبل العرض الخاص للفيلم، عن خبراته في الأعمال الفنية التي يشارك فيها، مشيراً إلى أن المواظبة على العمل تعلّم الفنان الكثير وتُكسبه المزيد من التجارب والخبرات، موضحاً أن موهبته نمت من خلال تعلّمه من أساتذة كبار، وأن شعور “غيرة الخواجة” يلازمه بشكل دائم، وكاشفاً أن نجاح أي عمل يأتي بالمشاركة الجماعية وليس حكراً على النجم الواحد في هذا العمل.

وقال: “العمل بكثرة يُعلم وكل سنة أتعلم وفرحتي بالعمل تأخذ 3 أو 4 أيام وتنتهي لو رجعت لأيام ملاكي الإسكندرية، وعندي عقدة “غيرة الخواجة” ومش أحسن مني ومبقبلهاش وإحنا نقدر وأتربينا على أن الفيلم المصري فيلم عربي ونسعى لهذا دائماً”.

وعن مشاهد الكباريه في فيلم “أولاد رزق” الذي عُرض في السعودية، قال: “عمر ما كان الغرض وإحنا ضيوف في بلد نقدّم شكل تاني لبلدنا، إحنا بنقدم عالم للفيلم ده، وبنشتغل علشان نسعد الناس، ومصر والسعودية بلد واحد”. وأضاف: “أنا زملكاوي بس عايزين نموت التعصب الكروي ومبحبش اسمع كلمة أحسن ممثل، والعمل الفني عمل جماعي وأنا لا يمكن أنجح إلا في وسط جماعة كل ما هنقلل التعصب هنبدع”.

وأردف عز بالقول: “أقلق عندما أقدم إعلاناً أو أصور مسلسلًا وعندي طمع للنجاح، والقلق عندي طبع لأني أجري وراء الاحتراف، واتطمنت لـ”ولاد رزق” بسبب طارق العريان، والقلق سمة أي شخص عايز ينجح”.