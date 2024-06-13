الأولى بعد "الصفعة".. تعرف على مفاجآت "الطعامة" لـ عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

دخل النجم عمرو دياب، قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا في موقع يوتيوب بعد ساعات من طرح أحدث أغانيه "الطعامة".

واحتل عمرو دياب، المركز الخامس، وحققت الأغنية 75 ألف مشاهدة، بعد 10 ساعات من طرحها عبر قناته الرسمية.

وشهدت أغنية "الطعامة"، عودة النجم عمرو دياب، لطرح أغانيه عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب، بعد عامين من الغياب.

عمرو دياب، فاجأ محبيه في 22 فبراير 2022، بحذف جميع الأغاني التي تولت إنتاجها شركته "ناي" من موقع يوتيوب، و تطبيق سبوتيفاي.

وأعلن عمرو دياب في فبراير 2022، تعاقده رسميا على طرح جميع أعماله التى أنتجتها شركته الخاصة "ناي فور ميديا" وجميع إصداراته القادمة عبر تطبيق "أنغامي" حصريًا.

"الطعامة" تعد أول أغنية رسمية يطرحها النجم عمرو دياب منذ 5 شهور، إذ طرح في ديسمبر 2023، ألبومه "مكانك" في آخر تعاون له مع منصة "انغامي".

ضمت كلمات الأغنية التي كتبها الشاعر تامر حسين، أشهر المفردات المفضلة لدى النجم عمرو دياب، وهي "العين"، إذ غنى "لون عيونك جه وقضى عليا"، وسبق وقال في مجموعة من أشهر أغانيه "عيونه فيها كلام"، و "كلام العين"، و"نور العين"، و "ضحكة عيون حبيبي"، وغيرها.

الأغنية تعد الأولى التي يطرحها النجم عمرو دياب، بعد بداية التحقيقات في المحضر الذي حرره محاميه في قسم شرطة التجمع الأول، ضد شخص لقيامه بـ "قرصه ومضايقته" في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

أغنية "الطعامة" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وميكس وماستر أمير محروس.

ويستعد عمرو دياب، لتقديم حفله المقام في بيروت يوم السبت المقبل الموافق 15 يونيو.

وكشفت الشركة المنظمة، عن نفاذ جميع تذاكر الحفل عقب طرحها على مراحل للحجز إليكترونيا، إذ تراوحت أسعار تذاكر المرحلة الأولى بين 70 و120 دولارا، وفي المرحلة الثانية تراوحت بين 90 و 210 دولارا.