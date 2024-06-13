"تحتضن عريسها".. صور جديدة من عقد قران الفنانة سلمى أبو ضيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

احتفلت الفنانة سلمى أبو ضيف، مساء أمس الأربعاء، بعقد قرانها على عريسها إدريس عبد العزيز في جو عائلي بحضور عدد من الأصدقاء والأحباب.

ونشرت نورا شقيقة سلمى، صورا جديدة من عقد القران، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت العروس باحدى الصور وهي تحتضن عريسها بعد عقد القران.

وكانت سلمى أبو ضيف، قد أعلنت في 15 مايو الماضي خطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني يدعى إدريس عبدالعزيز.

ونشرت "سلمى" الصور عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وظهرت فيها وهي ترتدي خاتم الخطوبة، وتحتضن خطيبها بأحد الشوارع.

يذكر أن، سلمى أبو ضيف شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وشارك في بطولته انتصار، ليلى أحمد زاهر، محمد محمود، إنعام سالوسة، إسلام إبراهيم، فرح يوسف، ومن إخراج ياسمين أحمد كامل.